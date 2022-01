Der Wanderzirkus Emilio ist in der Marktgemeinde Stetteldorf gestrandet. Das war kurz vor Weihnachten 2021. Als FF-Kommandant Albert Kainzbauer von der Notlage des Zirkus erfuhr, stellte er eine Wehr-interne Spendenaktion auf die Beine.

BEZIRK KORNEUBURG | STETTELDORF. Stolze 900 Euro kamen dabei zusammen. Diese wurden zum Teil in Form von Gutscheinen und Bargeld, aber auch in Sachspenden für die Kleinsten an Familie Emilio übergeben. "Wir hoffen, dass es dem kleinen Wanderzirkus ein wenig hilft, durch den schwierigen Winter zu kommen."