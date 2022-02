Die KLAR-Region 10vorWien will aktiv Maßnahmen setzen, um Gemeinden und Menschen für die kommende Klimaveränderung zu wappnen. Ein erster Schritt ist das Pflanzen klimafitter Bäume.

BEZIRK KORNEUBURG | HAGENBRUNN. In der Marktgemeinde Hagenbrunn hat man sich für einen Amerikanischen Zürgelbaum entschieden und ihn beim höchsten Punkt des Weinwanderweges eingesetzt.

Er stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird dort bis zu 30 m hoch. In unseren Breitengraden erreicht er häufig nur eine Größe von bis zu 15 m, verzweigt bereits sehr tief und seine Zweige hängen manchmal locker herab. Der auffällige Stamm wirkt durch seine tiefen Einkerbungen und Unebenheiten im Alter oft bizarr. Die glänzend grünen Blätter fühlen sich rau an und färben sich im Herbst goldgelb. Die orangenen bis purpurschwarzen Steinfrüchte bleiben manchmal bis in den Winter am Baum hängen.

Durch seine Frost- und Trockenheitsverträglichkeit sowie seine positive Eigenschaft als Bienennährgehölz, ist er als klimafitter Baum sehr gut geeignet.