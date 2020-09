Lange hat man gezittert, aber jetzt steht fest: Am 6. November feiert die Bunte Bühne Spillern mit ihrem Stück "Katzenzungen" Premiere.

BEZIRK KORNEUBURG | SPILLERN. Eigentlich hätte der schüchterne Vinzenz von Raupenstrauch schon im Frühjahr die Bühne im Spillerner Festsaal betreten sollen. Doch dann kam Corona. Sehr zur Freude von Regisseurin Uschi Nocchieri wird nun aber am 6. November, 19:30 Uhr, die Premiere der "Katzenzungen" gefeiert. Der Ticketverkauf startet am 28. September: kartenverkauf@bunte-buehne.at, 0664/4602222 oder www.theaternetz.at/op/2407. Karten gibt es für die Vorstellungen am 7. und 8., 11., 12., 13., 14. und 15. November natürlich auch an der Abendkassa. Auf ein Buffet wird heuer verzichtet, zudem wird das Stück ohne Pause durchgespielt.