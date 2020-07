Der Obelisk steht auf einem Grundsockel. Auf der Vorderseite ist eine Marmorplatte eingelassen mit der Inschrift: "DEN HELDEN DES RUHMREICHEN 10. JÄGERBATAILLONS 1813 - 1918". Auf der Spitze befindet sich eine Kugel mit einem Durchmesser von 15 cm. Beiderseits des Obelisken befinden sich zwei Gedenksteine aus Beton. Am linken Gedenkstein ist die Inschrift "MONTE BERICO" und am rechten "KOPAL RUFT".

Durch Zufall wurde im März 2012 in einer privaten Fotosammlung das Foto vom Traditionstag der Kopaljäger mit Kranzniederlegung - vermutlich zwischen 1935 und 1937 - entdeckt. Das Denkmal stand bis nach dem 2. Weltkrieg in dem noch heute existierenden Park vor der 1721 errichteten ehemaligen Kavalleriekaserne (dem heutigen "Niembsch-Hof") - von 1935 bis 1938 Standort des Kraftfahrjägerbataillons KOPAL Nr. 3.

Am 5. Oktober 2012 wurde das Denkmal offiziell im Rahmen eines militärischen Festaktes an seinem neuen Standort anstelle des Lenaudenkmals im ehemaligen Kasernenhof der "Jäger- und Artilleriekaserne" seiner Bestimmung übergeben und eingeweiht. Somit das "am zweitweitesten gereiste Denkmal" der Kopaljäger und wieder an seinem Ursprungsort angekommen.