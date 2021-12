Die KLAR-Region 10vorWien will dem Klimawandel im Bezirk Korneuburg den Kampf ansagen.

BEZIRK KORNEUBURG. Sichtbare Maßnahmen setzen, um den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein – das hat sich die Region "KLAR 10vorWien", zu der sich die 13 Gemeinden Bisamberg, Enzersfeld, Großrußbach, Großmugl, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Korneuburg, Leitzersdorf, Niederhollabrunn, Sierndorf, Spillern, Stetten und Stockerau zusammengeschlossen haben, zum Ziel gesetzt. Über 57.000 Einwohner leben in der neuen KLAR-Region, die durch verschiedene Projekte – vom Einsetzen klimafitter Bäume bis hin zur Errichtung von Trinkwasserbrunnen – nicht nur selbst profitieren, sondern auch aktiv mitarbeiten und an der Klimazukunft mitwirken sollen.

Gemeinsam für’s Klima

Die Klimaveränderung ist auch in der Region 10vorWien zu spüren. Hitzetage nehmen zu, ebenso die Trockenheit. Fällt Regen dann in großen Mengen, kann der Boden Wasser und Feuchtigkeit nur mehr schlecht aufnehmen. Damit jedoch die Lebensqualität in der Region erhalten und sie für die zukünftigen Generationen lebenswert bleibt, haben sich die 13 dazu verpflichtet, an sogenannten "Klimawandelanpassungsmaßnahmen" zu arbeiten.

Der Blick fällt dabei auf die Bereiche Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserversorgung und Gesundheit. Jung und Alt, Bürger, Unternehmen und Gemeinden sollen gemeinsam – so der Plan – mitwirken und somit ein Bewusstsein für Klimawandel und notwendige Aktivitäten entwickeln. Synergien nutzen und Ressourcen schonen ist dabei das Motto für die nächsten zwei Jahre. Denn bereits entwickelte Ideen sollen ab dem Frühjahr 2022 in die Tat umgesetzt werden.

"Alleskönner" Baum

Für die KLAR-Gemeinden steht fest: "Wir wollen fit für die Zukunft werden und für die Bürgerinnen und Bürger ein attraktives und an Veränderungen angepasstes Lebensumfeld schaffen." Unterstützt werden sie dabei von Managerin Karin Schneider. Diese war in letzter Zeit auch fleißig auf Touren, galt es doch in allen Regionsgemeinden – in einem ersten Schritt – klimafitte Bäume einzusetzen.

Was die "Alleskönnen" so drauf haben und welcher Baum in welcher Gemeinde eingesetzt wurde, erzählen MeinBezirk und die BezirksBlätter im kommenden Jahr. Wer jedoch jetzt schon neugierig geworden ist, ab 2. Jänner 2022 Radio Korneuburg einschalten: jeden Tag wird, bis 14. Jänner 2022, eine der KLAR-Gemeinden vorgestellt.