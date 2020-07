Der ÖKB Stockerau hat das Kopal-Denkmal im Nimbschhof restauriert.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU (pa). Das Denkmal wurde bereits in der Zwischenkriegszeit errichtet und steht seit 2012 wieder in Stockerau. Es erinnert an das 10. Jägerbataillon, das bis Ende des Ersten Weltkriegs in dieser Kaserne – dem heutigen Nimbschhof – stationiert war. "Gerade die Erhaltung dieser Denkmäler ist wichtig. Daher macht es sich der Kameradschaftsbund zur Aufgabe, sich um diese zu kümmern," so Stockeraus Obmann Gerald Maierhofer.