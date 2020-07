Der heurige Sommer in Korneuburg überrascht – trotz notwendiger Einschränkungen – mit einem bunten Mix an Aktivitäten.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. In Kooperation mit heimischen Künstlern, Geschäftsleuten und Gastronomiebetrieben wird der Sommer in der Stadt zum Ferienhotspot vor der eigenen Haustüre. Hier ist für jeden etwas Passendes dabei. Eben: Korneuburg all inclusive!

Heiße Preise beim Einkaufsbummelbonus

So kann man den, in einem Korneuburger Unternehmen getätigten Einkauf, in Form von Korneuburger Zehnern zurückgewinnen. Jede Woche wird aus allen per Mail oder Post eingelangten Rechnungskopien fünf glückliche Gewinner gezogen. Alle Rechnungen von Privateinkäufen bei Korneuburger Firmen, Gastronomiebetrieben und Geschäften dürfen mitspielen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

Tipp: Früher Einkaufen und größere Gewinnchance sichern, denn die eingesendeten oder abgegebenen Gewinnkarten (Infos direkt in den Betrieben) bleiben von Abgabe bis zum Ende des Gewinnspiels in der Glücksbox!

Musik & Kleinkunst in entspannter Atmosphäre

Heuer ist alles etwas anders und das Verreisen wird uns allen nicht gerade leicht gemacht. Damit die Ferienstimmung dabei nicht zu kurz kommt, warten die Korneuburger Gastronomiebetriebe im Sommer mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kleinkunst und Musik auf. Dabei wird vermehrt auf lokale Künstler gesetzt. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Um geltende Abstandsregelungen einhalten zu können, wird die Publikumsanzahl je nach Location allerdings begrenzt sein.

Nähere Information sowie das detaillierte Programm zu den jeweiligen Veranstaltungen erhalten sie bei ihrem Lieblingswirten.

Bildungsferien mit der Sommerakademie

Für all jene, die die Sommermonate dafür nutzen möchten, um sich fortzubilden, hält etwa die Volkshochschule Korneuburg ein interessantes Programm bereit. Wem noch die Anstrengung der letzten Wochen in den Knochen sitzt, der kann sich durch Lach-Yoga wieder mit Glückshormonen vollpumpen. Und auch wenn der Italienurlaub heuer vielleicht ins Wasser fällt, kommt er nächstes Jahr bestimmt und sprachliche Grundkenntnisse in Italienisch schaden dann nicht. Auch die Kulturvereinigung Korneuburg weiß die Korneuburger zu beschäftigen und arbeitet eifrig an Kursen wie Kräuterworkshop, Stand-Up-Paddling und Kanutouren.

Nachbarschaftspflege beim Grätzlfest

Wenn große Veranstaltungen ausbleiben, man aber wieder etwas näherrücken darf, vielleicht eine gute Möglichkeit zum Danke-Sagen sucht oder einfach nur die Gemeinschaft feiern will, dann kommt man zum Grätzlfest. Der August stehen unter dem Motto: Gemeinsam statt einsam! Unterstützt durch Stadtgemeinde und Stadtmarketing werden die „Korneuburger Grätzlfeste“ ins Leben gerufen und auch finanziell unterstützt.

Abkühlung gefällig? Rein ins kühle Nass!

Wer das Schwimmvergnügen in natürlichen Gewässern bevorzugt, der kann ohne Eintritt, umgeben von idyllisch grünen Donauauen und der einzigartigen Location des alten Werftgeländes, im Werftbad, der Hitze der Stadt entfliehen und in der Natur entspannen. Sicheren Badespaß verspricht auch ein Besuch im Florian Berndl Bad. Hier kann im Freibad bei stark vergünstigten Eintrittspreisen vergnügt im Wasser geplanscht werden.

Auf www.korneuburg.gv.at sowie auf der „Stadtmarketing Korneuburg“-Facebookseite werden Sie laufend über alle Veranstaltungen aus der Reihe „Korneuburg all inclusive – Sommer findet statt“ informiert.