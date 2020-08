Das inzwischen gut etablierte Lastkrafttheater hat auch heuer wieder in Sierndorf Station gemacht, diesmal am 13. Juli am Platz vor der Volksschule. Zahlreiche Besucher sind gekommen, darunter auch Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich aus Korneuburg, der auch ein paar Worte an das Publikum gerichtet hat. So wie er wies auch Vizebürgermeisterin Mag. Christina Trappmeier-Hauer von der Bühne aus in ihrer Rede auf zu entsprechendem Verhalten wegen Covid-19 auf.

Der LKW, der von Karl Gruber sen. gesteuert wird – dieser ist selbst Laienschauspieler und hatte sich ebenfalls auf der Bühne zu Wort gemeldet, auch um eine Lanze für den Straßentransport zu brechen – dient als Bühne und zieht im Juli durch Niederösterreich, tourt aber auch in Wien und im Burgenland.

Die engagierten SchauspielerInnen, die zugleich auch Bühnentechniker und –arbeiter sind, haben mit ‚WIRBEL UM DIE WIRTIN‘, frei nach der Komödie ‚Mirandolina‘ von Carlo Goldoni, wieder ein Theater- und Pointenfeuerwerk samt Gesang hingelegt, sehr zur Freude des Publikums.

Vorbeifahrende Autos konnten dem sommerlichen Theatervergnügen kaum Abbruch tun.