Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass in dem neu renovierten Berndl-Bad zwar ein hoher Mast mit 5 großen Lautsprechern installiert wurde, aber offensichtlich ein technisches Problem bzw. das Desinteresse der Mitarbeiter den Einsatz dieser verhindert! Es war schon im "alten" Berndl-Bad ein Ärgernis, dass man zwar im Beckenbereich Lautsprecher montiert hatte und Durchsagen sehr wohl erfolgten, aber im großen Wiesenbereich nicht. Dadurch hat man im hinteren Teil absolut nichts verstanden auch wenn es noch so wichtig gewesen wäre. Nun gibt es offensichtlich gar keine Durchsagen mehr wie mir sowohl die Kassen-Damen als auch der Bademeister eher desinteressiert mitteilten. Es bringe nichts und außerdem funktioniere die Anlage nicht richtig. Natürlich hat man auch diesmal im hinteren Wiesenbereich auf Lautsprecher verzichtet...

Frage an die Verantwortlichen: wie findet ein verloren gegangenes Kind seine Eltern wieder bzw. umgekehrt? Wie kann man einen rücksichtslosen Autofahrer eruieren, welcher die Ausfahrt behindert? Was passiert in eventuellen Notsituationen? Alles Situationen, wo eine solche Einrichtung mehr als notwendig wäre. Vielleicht kann man einmal darüber nachdenken bzw. ansonsten den teuren Lautsprecherbaum wieder abmontieren!