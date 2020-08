Seit einiger Zeit gibt es in Hausleiten das "Betreute Wohnen".

BEZIRK KORNEUBURG | HAUSLEITEN. Was zur Abrundung noch fehlte, war eine Beschäftigungsmöglichkeit für die Bewohner im Innenhof. Hier hatte Herbert Grundschober vom Lions Club Kreuzenstein die Idee, zwei Hochbeete zu finanzieren. Sein Vorschlag wurde im Rahmen der 50 Jahr-Feier vom Club einstimmig beschlossen. Vor wenigen Tagen fand nun die offizielle Übergabe an Bürgermeister Josef Anzböck und die Bewohner statt. Und so gepflegt, wie die Hochbeete sind, kann man auf die Freude der Bewohnerinnen und Bewohner schließen.