Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger Martin Moser übernahm mit Juli die Funktion als Pflegemanager beim Hilfswerk Ernstbrunn-Niederleis.

BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN (pa). Seit 1. Juli 2020 ist Martin Moser der neue Pflegemanager des Hilfe und Pflege daheim-Standorts Ernstbrunn-Niederleis. Er übernimmt diese Funktion von Lacramioara Bendl und ist ab sofort für die wirtschaftliche und fachliche Leitung des Standorts verantwortlich.

Professionelle Pflege ist für Martin Moser eine Berufung. Aus diesem Grund entschied er sich für eine Karriere im Sozialbereich. Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger absolvierte seine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Stockerau. Nach seinem Studium „Basales und mittleres Pflegemanagement“ war Moser im Pflegeheim der Stadt Stockerau tätig. Dort war er als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Wohnbereichsleiter stets für pflegebedürftige Menschen da. Seit Juni 2020 ist er nun beim Hilfswerk Ernstbrunn-Niederleis tätig.

Immer wichtiger

Die Hauskrankenpflege ist ein Bereich, der stetig wächst und an Bedeutung gewinnt. Das Hilfe und Pflege daheim-Team in Ernstbrunn-Niederleis besteht aus professionellen Pflegefachkräften, die sich laufend weiterbilden, um ihre Kundinnen und Kunden bestmöglich zu betreuen. Die Palette an Dienstleistungen ist breit gefächert und auf die persönliche Lebenssituation der Kundinnen und Kunden abgestimmt. Das Team unterstützt in vielen Bereichen, wie beispielsweise der Hauskrankenpflege oder Heimhilfe und bietet auch mobile Pflegeberatung und mobile Physiotherapie an.

14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen erleichtern im Hilfswerk Ernstbrunn-Niederleis in mehr als 989 Einsatzstunden pro Monat 53 alten und kranken Menschen sowie der ganzen Familie den Alltag. In den eigenen vier Wänden – dort, wo wir Menschen uns am wohlsten fühlen.