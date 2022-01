Den Dezember hat uns Gerda Zipfelmayer mit ihrem Keks-Adventkalender versüßt. Jetzt nimmt uns die Stockerauer Kräuter-Expertin mit auf eine Reise ins Reich der Brennessel.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Ein Rezept pro Woche – so lautet der Plan. Und warum gerade mit Brennesseln? "Weil die heuer die Heilpflanze des Jahres ist", erklärt Gerda. In ihrem Garten gibt es die ohne Ende und sie bieten – für uns Laien – ungeahnte Möglichkeiten: "Man kann sie trocknen, zu Pulver zermahlen und dann etwa in Brot oder Spätzle verarbeiten. Den Samen streu’ ich über den Salat und man kann mit der Brennessel auch wunderbar Pastateig färben." Kurz überschlagen, kamen bei Gerda Zipfelmayer rund 50 Rezepte zusammen. "Und da hab ich beschlossen, jede Woche eines auf meiner Facebook-Seite zu veröffentlichen."

Sehr gesund und "warm"

Dass die Brennesseln viel mehr können, als nur brennen, wenn man in sie hineinfällt, das weiß Gerda Zipfelmayer genau. Denn die Stockerauerin hat sich in ihrer Leidenschaft ausgiebig weitergebildet: 2007 bei der Weinviertler Kräuterlehre, seit 2008 ist sie Weinviertler Kräuterführerin, zudem Kräuter- und Gartenpädagogin, Gartenbäuerin und Heilkräutercoach. Und weil das Kochen ebenso zu Gerdas Leidenschaften zählt, wie das Garteln, wird Gemüse selbst gezogen und dessen Genuss und Verarbeitung in den Alltag eingeplant. "Die Brennessel mag ich sehr, sie ist sehr gesund und hält mich sogar warm", lacht die Kräuter-Expertin. Denn von ihrem Sohn hat sie sogar einen Schal bekommen, der aus den Brennesselfasern hergestellt wurde. "Chia-Samen kann man vergessen, die Brennessel ist ein Superfood, das direkt vor unserer Nase wächst." Und noch ein pikantes Detail hat Gerda parat: "Früher war etwa Mönchen der Verzehr der Brennessel verboten, weil man ihr eine potenzsteigernde Wirkung nachsagte."

Zu den Brennessel-Rezepten

Nicht nur auf Gerda Zipfelmayers Facebook-Seite sind ab sofort wöchentlich die Brennessel-Rezepte zu finden – auch hier bei uns auf MeinBezirk.at und den Ausgaben der BezirksBlätter Korneuburg. Viel Spaß beim Nachkochen, Ausprobieren und Genießen!