Zur Straßensanierung der Stockerauer Belvederegasse sollen 25 Linden durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Sollen die Linden in der Belvederegasse erhalten bleiben?

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Nach der Aufregung wegen viel zu großzügig geplanter Baumfällungen in der Au und ursprünglich großflächiger Umwidmung des Waldes auf der Marienhöhe, hat Stockerau jetzt sein drittes Baumdesaster innerhalb kürzester Zeit.

Bürgerinfo und Abstimmung

Den von der Stadtverwaltung zu einem Informationsnachmittag persönlich eingeladenen, betroffenen Immobilienbesitzern wurden zwei Planungsvarianten vorgestellt. Variante 1: "Neupflanzung der Allee mit Mehrzweckstreifen als Angebot für aktive Mobilität". Variante 2: "Neupflanzung der Allee und Sanierung im Bestand zur Erhaltung aller Parkplätze". Beiden Varianten ist eines gleich und für die Grünen und Anwohner Stein des Anstoßes: die Neupflanzung der Allee. Was besagt: 25 große und viele Jahrzehnte alte Linden müssen gefällt werden. Die Abstimmzettel, übrigens namentlich zugeordnet, bieten nur diese zwei Möglichkeiten, keinerlei Alternative zu den Fällungen.

Lorenz Petters fordert Variante drei: die Bäume erhalten.

Fachleute informierten

Bei der Informationsveranstaltung gab es nicht, wie meist, eine allgemeine Präsentation des Vorhabens. Stattdessen stellten sich Vertreter der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung und der Verkehrsplaner an den drei Stationen Grünraum, Straßenbautechnik und Verkehrsplanung den Fragen der Anwohner. Dass dabei zum Beispiel bei den Baumsachverständigen Argumente, wie "finanzielle Einsparungen durch Minderung der Laubentsorgung" vorgebracht wurden, hatte schon eine eigene Qualität.

Bürgermeisterin Andrea Völkl gibt zu bedenken: "Wenn die Bäume stehen bleiben, hat die nächste Generation ein Problem damit."

Eingeschränktes Stimmrecht

Anwohner Ingo Nader zum Beispiel konnte, wie viele andere auch, nicht nachvollziehen, warum nur Grund- oder Wohnungseigentümer einen Stimmzettel abgeben durften. So musste er um das Abstimmrecht seiner Ehefrau, die in der gemeinsamen Wohnung hauptgemeldet ist, sprichwörtlich kämpfen. Dementsprechend waren auch alle Mieter, welche zum Teil schon seit Jahrzehnten hier wohnen, ausgeschlossen.

Kritisiert wurde weiters auch, dass bei der Variante 1 ein Großteil der Parkplätze wegfallen, was im Besonderen im Bereich des Gymnasiums, welches ja keinen eigenen Parkraum hat, zu ziemlichen Problemen führen würde.

Doppelt gemoppelt: vor dem Gitter wurde G2 geprüft, nach dem Gitter, ob die Personen auch zur Abstimmung berechtigt sind.

Bürgermeisterin Andrea Völkl versucht allerdings zu beruhigen und schließt eine Evaluierung der Pläne natürlich nicht aus. "Wir dürfen aber die technischen Gegebenheiten nicht außer Acht lassen", erklärt sie, "ein Teil der Bäume ist jetzt schon krank und die dringend notwendige, zeitgemäße Straßensanierung würde die anderen großen Bäume laut den Sachverständigen auf längere Sicht schädigen."