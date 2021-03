Die Polytechnische Schule Stockerau will Jugendlichen jene beruflichen Laufbahnen ermöglichen, die ihren Stärken und Interessen entsprechen.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Direktor Stefan Gamper sieht das Poly-Jahr als wichtige Orientierung an: "Über 200 Lehrberufe und dutzende weiterführende Schulen verschiedenster Fachrichtungen zeigen, dass die Auswahl an Möglichkeiten nach der Pflichtschule enorm ist."

Ein wichtiger Schwerpunkt des Poly Stockerau ist die Welt der "Digitalen Berufe". "Wir stellen uns hier die Fragen, wie sich die Digitalisierung auf die einzelnen Berufsbilder auswirkt, welche Herausforderungen und Chancen sie mit sich bringt", erklärt Gamper. So sollen die Poly-Schüler vom Bezug der Schule zur digitalen Welt profitieren und so verstärkt auf das Berufsleben und weiterführende Schulen vorbereitet werden. Neben MS Office-Anwendungen, Textverarbeitung, Social Media, Sicherheit im Netz und vielem mehr, sammeln Schülerinnen und Schüler auch in der Übungsfirma wertvolle, praktische Kompetenzen.

Stefan Gamper, Direktor der Polytechnischen Schule Stockerau.

Foto: PTS Stockerau

Und damit es auch das richtige Umfeld für’s Lernen gibt, wurde kürzlich der EDV-Raum neu ausgestattet. Und Direktor Gamper erklärt abschließend:

"Wir lassen junge Menschen bei so wichtigen Fragen der persönlichen Zukunft nicht alleine und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite."

