Die Corona-Pandemie wirkt sich auf verschiedenste Art und Weise aus. Besonders problematisch sind die Einschränkungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Psychische Probleme, Schwierigkeiten und Gewalt treten vermehrt auf, manchmal scheint es keinen Ausweg mehr zu geben. Dann ist therapeutische Hilfe notwendig.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Der Stockerauer Verein "Punkt_um" unterstützt Menschen genau in solchen Krisenzeiten. Dort kümmert sich ein Team von Psychotherapeuten, unter der Führung von Sissy Hanke, um all jene, denen das Leben nur mehr grau erscheint – sei es wegen Depressionen, Essstörungen, Trennungen, Scheidungen, schwierigen Entwicklungsphasen, Panikattacken, Schulängsten, Transsexualität oder Todesfällen. Angeboten werden daher Einzel- oder Gruppentherapie, Mädelstreff, Eltern- und Familienberatung, Frauen- und Männerberatung sowie Trauerbegleitung.

Hilfe nur dank Spenden

Punkt_um ist es ein Anliegen, auch Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln helfen zu können. Und weil der Verein ausschließlich durch Spenden finanziert wird, kommt jeder Cent auch direkt in der Therapie an.

Gearbeitet wird im Pfarrzentrum P2 in Stockerau. "Wir betreuen Menschen, unabhängig von Religion, Herkunft oder Veranlagung", ist es Sissy Hanke wichtig, zu betonen. Weil aber gerade in Zeiten der Pandemie besonders großer Bedarf an Hilfe und Unterstützung besteht, bittet Punkt_um um Spenden.

Das geht einerseits über da Punkt_um-Konto mit dem IBAN AT04 3284 2000 0015 0904, oder (steuerlich absetzbar) über dieCaritas-Homepage – "Spendenzweck frei wählen" aussuchen und "punkt_um Pfarre Stockerau" einsetzen.