Starten Sie voller Energie in den Herbst!

"Die VHS Korneuburg versteht sich als Ort der Weiterbildung, der Begegnung und des Kennlernens. Doch das ist in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Die sozialen Kontakte dürfen dabei jedoch nicht gänzlich auf der Strecke bleiben; wir alle müssen mit viel Behutsamkeit und Rücksicht aufeinander die nächste Zeit bestreiten.", resümiert VHS-Obfrau Bernadette Haider-Wittmann die aktuelle Situation und präsentiert das neue Herbstprogramm.

So startet die VHS Korneuburg jetzt in das neue Herbst/Wintersemester mit einem gewohnt umfangreichen Programm. Auf maximale Sicherheit (Abstand, TeilnehmerInnenanzahl) wird dabei besonders geachtet.

Immer mehr Kurse können im Falle einer nochmaligen coronabedingten Unterbrechung im Klassenraum auch auf ONLINE umsteigen (z.B. mit Zoom oder Skype).

Lernen Sie bei uns beispielsweise

Deutsch (als Fremdsprache), Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch oder Russisch. Tun Sie etwas Gutes für Ihren Körper bei Gesundheitsgymnastik, Pilates, Yoga, Taiji Quan und Qi-Gong oder Orientalischem Tanz. Werden Sie kreativ in einem unserer zahlreichen Kunstkursen oder schnuppern Sie in einen unserer Vorträge zB dem Genussvortrag inkl. Verkostung „Kuba und Rum“ oder zum Thema Astronomie „Entdeckung des Nachthimmels“ in der Michl Farm.

Anmeldungen sind unter www.vhs-korneuburg.at, telefonisch oder vor Ort im Büro möglich.