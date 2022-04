Tradition und Fortschritt – zwei Dinge, die die Marktgemeinde Stetten perfekt zu vereinen weiß.

BEZIRK KORNEUBURG | STETTEN. Hätten Sie gewusst, dass es in Stetten ein Lipizzaner-Gestüt gibt, Wein aus dem Ort in der ganzen Welt geschätzt und getrunken wird und es sich noch dazu hervorragend hier leben lässt? Nicht zu vergessen die regionale Versorgung mit Lebensmitteln höchster Qualität.

Um 1900 gab es am Teiritzberg noch ein Ziegelwerk.

Im Wandel der Zeit

1187 wurde der Ort "Stetin" erstmals urkundlich erwähnt. In den letzten Jahrzehnten wandelte sich Stetten vom rein bäuerlichen Dorf hin zu einem Lebensraum mit einer Bevölkerungsstruktur, in der heute fast alle Berufsgruppen vertreten sind. Nach wie vor ist die Marktgemeinde jedoch für ihre Heurigen und Weingärten bekannt. 1987 wurde das 800-jährige Bestehen gefeiert, damals – genauer am 17. März 1987 – fasst die NÖ Landesregierung auch den Beschluss, dass Stetten dazu berechtigt ist, ein Gemeindewappen zu führen (siehe rechts). Seit 2006 ist Stetten Mitglied des Regionalentwicklungsvereins 10vorWien, seit gut einer Woche auch an der "regiobahn Leiser Berge Eisenbahninfrastruktur GmbH" beteiligt.

Die Weinpresse ist mittlerweile das Wahrzeichen von Stetten.

Krokodile & Austern

17 Millionen Jahre ist es nun her, dass dort, wo heute Stetten liegt, Mangrovenwälder wuchsen, Krokodile und Riesenaustern lebten. Das einstige Urmeer ist heute eines der Top-Ausflugsziele NÖs.

Arbeitsplätze im Ort

Glücklich ist, wer nicht zur Arbeit auspendeln muss. Um dies zu ermöglichen, wurde am westlichen Ortsrand – im Knotenpunkt von A22 und S1 – das Gewerbegebiet geschaffen. Neben Big Playern, wie Doka und Wacker Neuson, haben dort auch die Korneuburger Firma Betriebsbau Schuster, Fahrradprofi Pink und das Raiffeisen Lagerhaus ein zu Hause gefunden.

Stetten lebt – heute mehr denn je zuvor.

Lebendiges Zuhause für viele Menschen

Viele Gemeinden im Wiener Umland wachsen stark. Nach dem Süden trifft das auch verstärkt auf den Norden von Wien zu. Im Jahr 2016 zogen 1.688 Menschen von Wien ins Weinviertel. War in den vergangenen Jahrzehnten die Geburtenbilanz in Stetten um null, so wuchs sie im Zeitraum 2001 bis 2011 auf plus 55. Im gleichen Zeitraum war die Wanderungsbilanz noch stärker positiv: 136 mehr Menschen zogen nach Stetten als von Stetten weg.

Und was haben Dubai und Stetten gemeinsam? Richtig – das Schalungstechnikunternehmen Doka, das mehrere Millionen Euro in einen neuen Standort im Stettner Betriebsgebiet investiert hat. Und: mit Doka Platten wurde auch das damals noch höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, geschalt.

Das Wappen von Stetten

Die Natur gibt es den Weg vor – die Weinberge der Marktgemeinde Stettens spiegeln sich auch im Gemeindewappen wider: Unter einem silbernen Haupt befindet sich ein gespaltener Schild – auf der einen Seite in Rot mit einer silbernen Sturzkrücke, auf der anderen, grünen Seite sieht man ein silbernes Rad. Das Schildeshaupt selbst ist mit – wie könnte es in diesem Ort anders sein – einer grünen, vierblättrigen Weinranke verziert.

Von der Rebe ins Glas der Stettner

Wer Stetten besucht, kommt an einem guten Glaserl Wein nicht vorbei. Heute besteht der Weinbau hauptsächlich aus Grünen Veltliner und Welschriesling. Gerne keltert man auch Müller Thurgau, Weißer Burgunder, Grüner Sylvaner und vor allem den Weißen Riesling. Bei den Rotweinen sind Zweigelt und Blauburger vorherrschend. In den Rieden wachsen aber auch Blauer Portugieser, St. Laurent und Cabernet Sauvignon.

Ein Ausflug in Stetten lohnt sich immer

Die hügelige Landschaft in Stetten lädt zu Spaziergängen ein. Wer genau aufpasst, kann die versteckten Rastplatzerl in den Weinbergen finden. Auch in den letzten 100 Jahren hat die Natur in und rund um den Weinort nicht an Anziehungskraft verloren. Machen Sie sich also auf, auf eine Erkundungstour – danach schmeckt’s bei den Heurigen noch mal so gut.

Die hügelige Landschaft in Stetten lädt zu Spaziergängen ein.

Zahlen, Daten, Fakten: Die Marktgemeinde Stetten verfügt über eine Fläche von 7,73 km² – knapp 10 Prozent davon sind bewaldet – und hat aktuell 1.362 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bürgermeister ist Thomas Seifert von der SPÖ, die 12 Mandate im Gemeinderat hält, sieben der insgesamt 19 Mandate hat die ÖVP.

Worte von Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert:

Willkommen im Weinort Stetten