Jenen zu helfen, denen es nicht so gut geht, wie einem selbst, das hat man sich an den Berufsschulen Stockerau zur Aufgabe gemacht.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Angestoßen von Erich Jexenflicker und Martin Aigner wird seit 2019 das Jugendrotkreuz-Bezirksprojekt "Kinderburg Rappottenstein – Kinderburg Mobil" unterstützt. Dieses Projekt bietet Hilfe für Menschen, die mit dem Tod oder einer schweren Erkrankung eines Familienmitgliedes umgehen lernen müssen.

Mit einigen Klassen ging es dann persönlich zur Kinderburg Rappottenstein. Die jungen Leute waren von den vielen dort angebotenen Aktivitäten begeistert.

So stand schnell fest: "Da wollen wir helfen." Info- und Spendenaktionen wurden auf die Beine gestellt und die Spendenfreudigkeit war groß. Auch die Pandemie konnte daran nicht rütteln und so konnte die Landesberufsschule Stockerau im Dezember 2021 den beachtlichen Betrag von 3.000 Euro an das Jugendrotkreuz übergeben.