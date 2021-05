Es gibt noch Zeitzeugen zu den Geschehnissen in Stranzendorf. Doch gesprochen wird darüber nicht.

BEZIRK KORNEUBURG | STRANZENDORF. Zwei offensichtliche Morde und ein Selbstmord sorgten 1991 und 1993 für erhebliche Aufregung in Stranzendorf. Denn, auch wenn die Ereignisse rund zwei Jahre auseinander liegen, ein Zusammenhang der Taten ist zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt. Eher im Gegenteil. Hinter vorgehaltener Hand wird kein Zweifel laut, dass der vermeintliche Mörder beziehungsweise der des Mordes Verdächtige zwei Jahre nach der grausamen Tat in einem Nachbarhaus, auch seine Ehegattin und sich selbst tötete. Über das Motiv zum ersten Mord wird allerdings auch noch gerätselt.

Feuer vernichtete Spuren

"Der ursprüngliche Einsatz-alarm lautete Brand in einem Wohnhaus", erinnert sich einer der ersten Feuerwehrmänner vor Ort. "Als wir allerdings nach der ersten Brandbekämpfung in das Innere des Hauses vordringen konnten, war schnell erkennbar, dass das ein Fall für die Kriminalpolizei ist." Die Brandlegung war ziemlich offensichtlich, und dass die Hausbesitzerin Aloisia S. nicht durch das Feuer zu Tode kam, war den ermittelnden Gendarmen auch schnell klar.

Vermutlich Raubmord

Zum Mordmotiv gibt es nach wie vor nur Vermutungen. Angenommen wird aber in erster Linie, dass der Täter bei einem Eigentumsdelikt von der Hausbesitzerin überrascht wurde, sie ihn erkannte und sie deswegen getötet wurde. Es dauerte auch nicht lange, bis ein Nachbar der Tat verdächtigt wurde. "Es wurde in der unmittelbaren Nachbarschaft des vermutlichen Täters schon vorher in ein anderes Haus eingebrochen", erinnert sich ein Stranzendorfer, der zur Zeit der Tat im "Mopedalter" war. "Schon damals wurde der vermeintliche Mörder verdächtigt. Allerdings auch nur hinter vorgehaltener Hand, denn Beweise gab und gibt es bis heute keine."

Mord und Selbstmord

Einen Beweis der Schuld des Verdächtigen sehen die Stranzendorfer in einer rund zwei Jahre später aufsehenerregenden Tat. Denn 1993 tötete der des Mordes verdächtige Leopold Z. seine Ehegattin Theresia und sich selbst. Vermutet wird, dass Theresia etwas ausfindig machte, was ihren Mann als Mörder entlarvte, was ihn dann dazu brachte, sie und sich selbst umzubringen. Kann aber auch sein, dass sie den Entschluss zu diesem Ende gemeinsam fassten.

Mitspielen und gewinnen:

Löse das Rätsel, knacke den Code und gewinn!