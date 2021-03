Fünf Stahlrohre aus dem Gastransport sind die "Hauptdarsteller" im Auersthaler Kreisverkehr, den Peter Dissauer aus Tresdorf (Bezirk Korneuburg) künstlerisch gestaltet hat.

BEZIRK KORNEUBURG | AUERSTHAL. Er symbolisiert nun die Partnerschaft des Ortes mit dem regional verankerten Energieunternehmen Gas Connect Austria. Die Stahlrohre selbst stammen ursprünglich aus großen Gas-Pipelines und setzen sich nun zum Kunstwerk "Rohrwald" zusammen. Gemeinsam mit Bürgermeister Erich Hofer und Gas Connect Austria-Geschäftsführer Stefan Wagenhofer eröffnete der Tresdorfer Künstler diese Woche offiziell den Kreisverkehr.

„Mit diesem Kreisverkehr sorgen wir nicht nur für mehr Sicherheit, sondern entlasten durch den besseren Verkehrsfluss mit Lärm- und Luftemissionsreduktion auch die Umwelt. Mit der großzügigen Unterstützung von Gas Connect Austria konnten wir zudem ein optisches Highlight schaffen, das unsere Verbundenheit zur Energiebranche unterstreicht. Gas Connect Austria ist seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Partner und Arbeitgeber in der Region und zeigt mit technischen Innovationen immer wieder, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen kann“, stellte Bürgermeister Erich Hofer fest.

Moderne Kunst aus alten Leitungen

Das Monument "Rohrwald" wurde im Vorjahr vom Tresdorfer Metallkünstler Peter Dissauer entworfen und gefertigt. Die Idee und das Konzept stammen von Gas Connect Austria Geschäftsführer Stefan Wagenhofer. Mit der Einbindung ausgedienter Gasleitungen in das Kunstwerk wird Altes wiederverwertet. Es zeigt eine Auseinandersetzung mit der Ästhetik der Vergänglichkeit und besteht aus fünf Stahlrohren. Jedes der vier Meter hohen Rohre ist rund eine Tonne schwer und hat einen Durchmesser von 60 cm.

Entworfen wurde der "Rohrwald" vom Tresdorfer Metallkünstler Peter Dissauer.

Foto: Dissauer

hochgeladen von Sandra Schütz

"Stahl gilt als starker, stabiler und widerstandsfähiger Werkstoff, der Schiffen und Bauwerken wie Wolkenkratzern, Brücken oder Staudämmen und vielem mehr große Haltbarkeit und Standhaftigkeit verleiht. Meine Herangehensweise ist es, diesem Material Fragilität einzuhauchen, Zerbrechlichkeit zu verleihen und es einem neuen Zweck zuzuführen, also aus dem gewohnten Konsens zu nehmen", erklärt Dissauer.

Pionierarbeit in der Energieversorgung

„Wir haben die Gestaltung dieses Kreisverkehrs mit viel Freude unterstützt, denn das Kunstwerk bringt unsere Verbundenheit mit Auersthal seit der Inbetriebnahme der ersten Erdgasstation 1957 zum Ausdruck", erklärt Geschäftsführer Wagenhofer und fügt hinzu: "Neben Baumgarten ist Auersthal der zweite wichtige Knotenpunkt." So setzt sich, so Wagenhofer, die Gas Connect Austria intensiv mit der Energiewende auseinander und will in Auersthal mit "Pionierarbeit" den Weg in eine grüne Energieversorgung sichern: "Mit einem Wind-to-Hydrogen Pilotprojekt haben wir hier vor Jahren getestet, wie erneuerbare Energiequellen in speicherbaren Wasserstoff umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist werden können. Seit 2020 steht an unserem Standort in Auersthal eine der ersten Home-fill Gastankstellen Österreichs, die ähnlich wie E-Tankstellen für zuhause funktionieren und den Ausbau der gasbetriebenen Mobilität vorantreiben sollen.“