Derzeit besuchen 16 Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die Mittelschule in Langenzersdorf.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. Damit das Deutsch-Lernen besser gelingt, werden die Jugendlichen teilweise aus ihren Klassen herausgeholt und in Kleingruppen von Deutschförder-Lehrerinnen und ehrenamtlichen Helfern unterrichtet. Viele Stunden verbringen sie aber auch im Klassenverband, um aktiv am Klassenleben teilzunehmen. "Wir haben in allen Klassen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine untergebracht. Das Ziel ist in erster Linie die Integration und das rasche Erlernen der Unterrichtssprache. Sie werden von ihren Mitschülern bestens aufgenommen", erzählt Direktorin Petra Gollhofer. Und genau das zeigen auch die Kinder mit einem Lächeln im Gesicht. Die Verständigung erfolgt hier oftmals auf Englisch und den ersten Wörtern auf Deutsch.

Bei einem rasch organisierten Informationsnachmittag für die Eltern der Ukrainischen Schüler, zeigten die Kinder mit dem Lied "Stups der Osterhase", was sie bereits nach zwei Wochen Deutschunterricht geschafft haben. Mit tatkräftiger Unterstützung des Elternvereins, konnte im Anschluss bei Kaffee und Kuchen schon Kontakt geknüpft werden.