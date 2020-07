Robert Pap und Klaus Podirsky bieten seit drei Jahren VaterKind-Camps in der Nähe von Großrußbach an.

BEZIRK KORNEUBURG. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter zu festigen, das ist Robert Pap, Landschaftsökologe und Führungskräfte-Coach, sowie Klaus Podirsky, Sozialpädagoge und Krisen-Coach, ein Anliegen. Seit nunmehr drei Jahren bieten sie VaterKind-Camps in der Nähe von Großrußbach an. Das Besondere: "Camp und spannende Action sind nicht nur Selbstzweck, sondern dienen als begeisternde Settings, auf denen Vater und Kind sich explizit als Team erleben können", so Pap und Podirsky. Kurz und gut: Kinder haben ihre Freude, Vätern taugt es und Mütter können einmal ein bissl entspannen.

Im August finden noch einige Camps statt, genaue Infos und auch viele Eindrücke finden Sie auf www.vaterkind-camp.at.