Es ist soweit, Stockeraus Kräuterhexe gibt in ihrem neu erschienen Buch "Omas Kräuter Rezepte durch das Jahr" Geheimnisse aus ihrer Kräuterküche preis.

STOCKERAU. Gerda Zipfelmayer, Spezialistin für Kräuterkunde und auch deren Verarbeitung, macht wieder von sich reden. Die experimentierfreudige "Resterlverwerterin" mit fundiertem Kräuterwissen, die nebenbei auch noch leidenschaftlich gerne Kochrezepte kreiert, führt in ihrem neu erschienenen Buch, lukullisch durch die Jahreszeiten.

Die Zutaten für ihre Rezepte holt Gerda Zipfelmayer aus ihrem Garten. "Dort wächst alles was ich für meine Kräuter-Leckereien benötige. Fehlt was, wird dort geholt, wo es im Übermaß wächst", erzählt Gerda, "zugekauft wird nur wenig".

Und es ist inspirierend mit Gerda durch ihren Garten zu wandern, ihren Ausführungen zu lauschen, jedes dieser Pflänzchen anhand seines Duftes zu identifizieren und auch gleich zu verkosten. Aber auch Obst und Gemüse kommen bei Gerda nicht zu kurz.

Mit dem eben erschienen Buch, begibt man sich von Jänner bis Dezember auf eine kulinarische Reise durch Gerdas Kräuterwelt und darf mitnaschen an ihren Kochgeheimnissen.

Die Autorin präsentiert ein feines, kurzweilig gehaltenes Kochbuch mit herzhaften, wohlschmeckenden, leicht nachzuarbeitenden Rezepten, die den Geschmack der Natur in sich bergen.

Gerda Zipfelmayer tippt ihre Texte selbst in den Computer und zeichnet auch für die Fotos ihrer lukullischen Kreationen verantwortlich.

"Meine experimentelle Art zu kochen wird von meiner Familie und auch meinen Freundeskreis herrlich unterstützt. Stelle ich was ganz Neues her, geht es ans Verkosten. Fällt das Schmankerl durch, lasse ich es, aber wird es zur Gaumenfreude, entwickle ich es weiter und archiviere es sofort in meiner Rezeptesammlung", gibt sich die Kräuterhexe stolz.

Information:

Die Absolventin der Weinviertler Kräuterakademie ließ auch schon mit dem Buch "Omas Kräuterwelt", aufhorchen, wo sehr detailliert auf die Kräuterwelt eingegangen wird.

Beide Bücher sind im Freya-Verlag erschienen.