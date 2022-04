Bürger protestieren gegen Waldfriedhof, fürchten die Zerstörung von geschütztem Naturraum.

BEZIRK KORNEUBURG | HAGENBRUNN. Zur letzten Ruhe unter einen Baum gebettet – eine Bestattungsart, die von immer mehr Menschen ausgewählt wird. Bereits seit Jahren gibt es den "Wald der Ewigkeit" in Klein-Engersdorf und auch im Klosterwald Rohrwald bei Oberrohrbach finden Verstorbene ihre letzte Ruhe.

Die Rodung dieses Areals veranlasste die Bürger zum Handeln.

Ein weiterer Waldfriedhof, den das Stift Klosterneuburg als Eigentümerin des Grundstückes, gemeinsam mit der Klosterwald Verwaltungs GmbH am Bisamberg zwischen Stammersdorf und der Marktgemeinde Hagenbrunn errichten will, lässt nun die Anrainer der Siedlung Wolfsbergen auf die Barrikaden gehen. Man fürchtet nicht nur massiven Autoverkehr durch die Besucher des künftigen Klosterwaldes, sondern auch irreparable Schäden für die Umwelt, schließlich handle es sich beim Bisamberg um ein Natura2000 Schutzgebiet. Nicht zuletzt die Rodung eines mehrere 100 m² großen Areals veranlasste die Bürger dazu, eine Online-Petition zu starten, in der man nicht nur die unmittelbare Wiederaufforstung des gerodeten Areals, sondern auch die komplette Einstellung der geplanten Bestattungsstätte forderte.

"Sind auf gutem Weg"

Um ein wenig Geduld bittet nun Bürgermeister Michael Oberschil seine Bürgerinnen und Bürger. Ihre Sorgen kann er verstehen, dass man dennoch eine gute Lösung mit dem Stift Klosterneuburg finden werde, davon ist der Orts-Chef überzeugt. "Es gab bereites ein gemeinsames Gespräch von Gemeinde, Anrainern und Stift Klosterneuburg und ich denke, es zeichnet sich eine Lösung ab, die für alle tragbar sein wird."

So sieht eine Grabstelle im Klosterwald bei Harmannsdorf aus.

Denn anders, als ursprünglich befürchtet, wurde das Waldstück nicht gerodet, um daraus einen Parkplatz für den Waldfriedhof zu machen. Darauf befanden sich vielmehr kaputte Eschen, die in Absprache mit der Behörde gefällt wurden, wie Walter Hanzmann, Pressesprecher Stift Klosterneuburg, und Axel Baudach, Betriebsleiter Klosterwald, erklären. Die 600 m² große Fläche soll als Wald erhalten und wieder aufgeforstet werden. Und auch Bürgermeister Oberschil bestätigt: "Wir, als Gemeinde, haben in der Nähe selbst einen Wald, aus dem wir lauter kranke Eschen entfernen mussten."

Kein Verkehr in der Siedlung

Fest steht nun, die Wolfsbergener sollen von den Klosterwaldbesuchern nicht gestört werden. "Eine Zufahrt durch die Siedlung ist nicht vorgesehen. Als Parkplatz dient die bereits im Konzept vorgesehene Fläche am Stützpunkt der Naturwacht", so Hanzmann. Und auch Baudach versichert: "Die abbaubaren Urnen mit der Asche stellen keine Belastung für den Boden oder die Umwelt dar. Das Forstgebiet wird auch weiterhin allen Erholungssuchenden zur Verfügung stehen."