Das TierQuarTier Wien sucht für diese Fellnasen ein neues Hunde-Zuhause: 01/734 11 02 – 115 oder hundevergabe@tierquartier.at.

Knödl (3) ist sehr freundlich und etwas stürmisch. Der American Staffordshire Terrier-Rüde freut sich auf ein kinderloses Zuhause bei Menschen, die ihm noch viel beibringen.

Knödl kann nur mit vorab telefonisch geführtem Vergabegespräch und Terminvereinbarung kennengelernt werden.

Knödl

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Sylvester (4) ist sehr freundlich und braucht viel Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der American Staffordshire Terrier-Rüde sucht ein ruhiges Zuhause ohne Katzen oder Kinder.

Sylvester kann nur mit vorab telefonisch geführtem Vergabegespräch und Terminvereinbarung kennengelernt werden.

Sylvester

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Zora (6) ist sehr freundlich und braucht Zeit, bis sie Vertrauen zu fremden Menschen gefasst hat. Die aktive Staffordshire Bullterrier-Mischlingshündin sucht ein Zuhause ohne Kinder oder andere Hunde.

Zora

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Simba (2) ist sehr freundlich und hat leider einige gesundheitliche Probleme. Der Labrador Retriever-Rüde sucht ein Zuhause am Land bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm noch einiges beibringen.

Derzeit befindet sich Simba auf einer privaten Pflegestelle im Bezirk Scheibbs. Bitte wenden Sie sich direkt per Mail an die Hundevergabe des TierQuarTiers Wien. Wenn die Rahmenbedingungen passen, stellt das TierQuarTier Wien den Kontakt zu der Pflegestelle her.