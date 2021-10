…in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg auch in allen Bereichen des Feuerwehrwesens gespart werden musste?

Als Ausbildung gab es oft nur eintägige Schnellsiedekurse, später Wochenendkurse. Ab 1933 wurden in einer Feuewehrschule in Wiener Neustadt für die Bezirksfeuerwehren dreitätige Kurse organisiert, in denen bis zum Jahr 1938 immerhin 4.407 Männer eine Ausbildung erhielten.

