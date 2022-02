…es in Korneuburg zwei jüdische Gemeinden gab?



Die ersten Juden kamen im 13. Jahrhundert und lebten in der Stadt bis sie 1421 vertrieben wurden. Die zweite jüdische Gemeinde bildete sich nach der Revolution von 1848, bis sie 1938 wieder vertrieben wurden. 28 Korneuburger Jüdinnen und Juden wurden in den Konzentrationslagern des Deutschen Reiches ermordet.