BEZIRK KORNEUBURG | MAISBIRBAUM. "Heute Vormittag wurden zwei betagte Personen tot in einem Haus in Maisbirbaum aufgefunden", erklärt Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ. Warum sie verstorben sind, ist derzeit noch nicht bekannt. "Momentan sind die Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich vor Ort", sagt Baumschlager. Zu einer möglichen Todesursache will und kann er sich nicht äußern: "Das wäre reine Spekulation. Von Unfall bis hin zu einem Gasaustritt – alles ist möglich."

Die Bezirksblätter werden selbstverständlich berichten, sobald es erste Ermittlungsergebnisse gibt.