Die Landjugend Niederösterreich freut sich über die Gründung der neuen Ortsgruppe Rußbach.

BEZIRK KORNEUBURG | RUSSBACH. 24 wählende Mitglieder kamen zur Gründungsversammlung im Veranstaltungszentrum Niederrußbach zusammen, um unter Führung von Leiterin Livia Elsensohn und Obmann Philipp Augustin die Landjugend Rußbach zu gründen. Doch ist jetzt schon absehbar, dass schon bald mehr als 30 junge Burschen und Mädels dem neuen Verein angehören werden.

Zur Gründungsversammlung, bei welcher natürlich ganz besonders auf die Einhaltung aller Bestimmungen bezüglich Corona geachtet wurde, konnten auch Bürgermeister Hermann Pöschl, Jugendgemeinderat Patrick Kerner und Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ begrüßt werden.

Starke Startgruppe

Vom Start weg 24 wählende Mitglieder und bis datto sogar schon 37 Mitglieder, dass ist tatsächlich eine starke Ansage für eine Gemeinde wie Rußbach. So verwundert es auch nicht, dass sich die Gruppe, darunter auch Obmann Stellvertreter Simon Weinlinger und stellvertretende Leiterin Anna Meyer viel vorgenommen haben. "Ganz vorne in der Aktivitätenliste unserer Landjugend steht natürlich die Schaffung eines Jugenheimes", weiß Jugendgemeinderat Patrick Kerner zu berichten. "Diesbezüglich wird ordentlich Gas gegeben, von Bürgermeister Hermann Pöschl bis zu den Jugendlichen selbst sind alle bemüht, schnell zu einem Ziel zu kommen." Sicher ist jedenfalls, dass dies jede Menge Arbeit beziehungsweise Zeit kosten wird, zum Beispiel für bauliche Eigenleistungen, dass erst wenn diese "Jugendbasis" zur Verfügung steht, weitere größere Aktionen geplant und ausgeführt werden können. Trotzdem denkt die Gruppe auch schon daran, am heurigen Projektmarathon mitzumachen.

Landjugend Bezirk Stockerau

Seitens der Landjugend Niederösterreich freuten sich Stv. Landesleiterin Anja Bauer, Stv. Landesobmann Lorenz Reisinger, Geschäftsführer Reinhard Polsterer und Viertelreferent Lukas Bull, wieder eine neue Gruppe willkommen heißen zu dürfen. Die Rußbacher bilden ab sofort gemeinsam mit den Ortsgruppen Großmugl, Leitzersdorf und Sierndorf den Landjugend Bezirk Stockerau.

Breites Programm

Die Landjugend Niederösterreich ist mit rund 20.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum. Mit ihren sechs Schwerpunkten Allgemeinbildung, Kultur und Brauchtum, Landwirtschaft und Umwelt, Service und Organisation, Sport und Gesellschaft, sowie Young und International bietet sie ein sehr breites Programm. Besonders wichtig sind Gemeinschaftssinn und Gemeinnützigkeit, die vor allem beim Projektmarathon ihren Ausdruck finden.