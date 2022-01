Arbeit und Bemühungen wurden nun belohnt – Ernstbrunn ist "Vorbildgemeinde" in Sachen Energie.

BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN. "Ich verstehe das als allgemeinen Auftrag. Als Gemeinde muss man stets Vorbild sein, wenn man in der Bevölkerung ein Umdenken erreichen will", ist Ernstbrunns Bürgermeister Horst Gangl überzeugt. Der schonende Umgang mit Ressourcen, das Einsparen von Energie sowie der Umstieg auf Alternativen ist ihm seit Jahren ein Anliegen. Bereits vor über zehn Jahren wurde etwa das erste Elektroauto angeschafft, damals für den Wassermeister. Heute sind Gemeindemitarbeiter mit vier E-Autos unterwegs. 2021 haben sie knapp 41.000 Kilometer zurückgelegt und so 6,1 Tonnen CO₂ eingespart. Einer von vielen Gründen, warum Ernstbrunn als e5-Gemeinde ausgezeichnet wurde.

Klima im Fokus

Umso größer nun die Freude, als in der Marktgemeinde in den Leiser Bergen eine weitere Urkunde ins Haus flatterte, nämlich die Auszeichnung zur "Energie Vorbildgemeinde". "Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das ist auch nur zu schaffen, weil wir klar an unserer Strategie festhalten", sagt Gangl. So hat man schon 2017 mit der e5-Planung begonnen und ist dem Klimabündnis beigetreten, 2018 hat man das Energieleitbild auf Schiene gebracht, ein Jahr später war man bereits "ölfrei" in allen öffentlichen Gebäuden. Im Juni 2020 folgte dann der Klimaschutzplan, der bei allen Entscheidungen der Gemeinde berücksichtigt wird.

Gut fürs Börsel

Dass das Einsparen von Energie auch gut für das Gemeindebudget ist, weiß Gangl ganz genau. So wurden etwa in den letzten zehn Jahren knapp 98 Prozent der Lichtpunkte auf LED umgestellt. Schlugen die Kosten für die Beleuchtung im Jahr 2008 noch mit 64.000 Euro zu Buche, so machten sie im vergangenen Jahr nur noch 25.000 Euro aus. "Man muss investieren ja, aber mit der Zeit lohnt es sich, wie man sieht."

Bewusstsein schaffen

Bürgermeister Gangl will auch die Bevölkerung ins Boot holen und Bewusstsein für die Notwendigkeit eines klimaschonenden Umgangs mit Ressourcen schaffen. "In jedem Amtsblatt gibt es Energie- und Umwelt-Tipps und natürlich können auch verschiedenste Gemeindeförderungen beantragt werden."

So wird etwa die Anschaffung eines E-Bikes aus Österreichischer Produktion mit 100 Euro unterstützt, ebenso die Umstellung von Heizsystemen bei Häusern, die mindestens vor drei Jahren fertiggestellt wurden. Ob PV-Anlagen, Wärmepumpen, Pelltes oder Hackschnitzel – der Umstieg wird in Ernstbrunn und den Katastralgemeinden finanziell aktiv unterstützt.