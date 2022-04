Groß waren die Sorgen der Bürger, auch die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ kritisierten die 22. Änderung des Flächenwidmung- und Bebauungsplanes. Dennoch wurde diese in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Auf die politische "Pausetaste" wollten SPÖ, NEOS und FPÖ zuvor noch drücken, als man geschlossen am 30. März 2022 aus der Gemeinderatssitzung ausgezogen war. Diese wurde nun am 4. April 2022 nachgeholt, an den zu fassenden Beschlüssen hatte sich jedoch nichts geändert. Man habe Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger geprüft, werde ihre Anliegen im Stadtentwicklungsausschuss berücksichtigen und habe außerdem mit Anwälten Rücksprache gehalten, wie man seitens der ÖVP wissen lässt. Die geplanten Umwidmungen hätten Hand und Fuß, auch den Vorwurf der "illegalen Anlasswidmung", der von der ausgezogenen Opposition in den Raum gestellt wurde, hat man vehement zurück gewiesen.

Es kostet jetzt mehr

Was zuvor noch befürchtet wurde, hat sich letztendlich jedoch bewahrheitet – durch die Verschiebung der Gemeinderatssitzung sind Kreditangebote abgelaufen. Denn es galt die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 26,2 Millionen Euro zu beschließen, mit denen unter anderem das Gemeindewohnungsprojekt K2, das Generationenhaus und das neue Feuerwehrhaus finanziert werden sollen. "Die Kreditangebote sind am 31. März abgelaufen. Immerhin haben wir es geschafft, ohne weitere Ausschreibung – was noch teurer gewesen wäre – neue Angebote zu bekommen. Da sich jedoch die aktuelle Zinslage geändert hat, haben wir nun Mehrkosten von knapp einer halben Million Euro", erklärt VP-Bürgermeister Christian Gepp.

"Nicht unsere Schuld"

Dass die Opposition nun für diese Mehrkosten verantwortlich ist, wollen SPÖ, NEOS und FPÖ nicht auf sich sitzen lassen. "Der Bürgermeister hätte sich sofort darum kümmern müssen, die Angebote um vier Tage zu verlängern, das kann man nicht uns in die Schuhe schieben. Aber statt dessen hat er noch am selben Tag Energie in einen neuen Sitzungstermin, statt in die Kontaktaufnahme mit der Bank gesteckt", wirft SPÖ-Stadtrat Martin Peterl dem Bürgermeister vor. Außerdem könne man, auf Grund des variablen Zinssatzes, ohnehin die genaue Höhe der Mehrkosten nicht seriös feststellen. "Und man darf nicht vergessen, die 500.000 Euro sind auf 30 Jahre gerechnet – das bedeutet 1.000 Euro pro Monat für die Stadt."

Aufsichtsrat informiert

"Wir haben nun den Aufsichtsratsvorsitzenden der Sparkasse informiert und versucht, eine Verlängerung des ursprünglichen Angebotes zu erwirken", lässt Peterl wissen. "Leider hat es aber nicht funktioniert. Eigentlich wäre dies jedoch in der Verantwortung von Gepp und Finanzstadtrat Gehart gewesen, die ja selbst im Aufsichtsrat sitzen."

Den Vorwurf der Untätigkeit will wiederum Gepp nicht auf sich sitzen lassen. "Natürlich hab ich nach der geplatzten Gemeinderatssitzung sofort mit der Sparkasse Kontakt aufgenommen. Am 1. April kam aber schon die Nachricht, dass die ursprünglich angebotenen Zinsen nicht gehalten werden können. Das ist übrigens nicht Sache des Aufsichtsrates, sondern der Geschäftsführung", so Gepp. Dass er selbst oder Gehart in diesem Gremium intervenieren hätte können, weist Gepp mit dem Hinweis auf "Befangenheit" zurück.

Mehrkosten "tun weh"

Die Mehrkosten für die Zinsen in Höhe von knapp 500.000 Euro "tun natürlich weh", sagt Gepp. "Vor allem, wenn man bedenkt, was damit finanziert werden soll. Jetzt stellt sich die Frage, wie diese wieder hereingeholt werden können, schließlich handelt es sich um konkrete Projekte." Letztendlich könnten die Leidtragenden die künftigen Mieter sein.