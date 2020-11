Kinder haben mit Corona de facto nichts am Hut. Sie werden kaum krank, sehr selten versterben sie. Sie sind kaum Überträger des Virus. Aber sie müssen eine große Last tragen: Schulschließungen, Quarantäne, keine Freunde treffen und Masken tragen - und dies auch während des Unterrichts.

Montag Morgen erreicht mich folgende Nachricht von der AHS Korneuburg:

Liebe Eltern! Da die Infektionszahlen im Bezirk weiterhin sehr hoch sind, bitten wir Sie, dass Ihr Kind täglich zwei Masken in die Schule mitnimmt. Es ist möglich, dass das permanente Tragen eines MNS kurzfristig verordnet werden muss.

... und Montag Abend folgende Nachricht:

Werte Eltern! Aufgrund eines Kontaktes einiger Schüler*innen der 3A und der 3C mit einem positiv getesteten Mitschüler einer Parallelklasse wird für die laufende Schulwoche bis Freitag die Maskenpflicht auch während des Unterrichts verordnet.

So weit so gut. Aber haben die Verantwortlichen folgendes Video gesehen, auch wenn sie das mit dem Maskentragen, und der Größe des Virus nicht verstanden haben:

Also liebe Leute. Mal ganz ehrlich. Bringt das was? Ich verstehe schon, dass eine abstrakte Abhandlung zu Masken schwierig zu verstehen ist. Mal ist die WHO dagegen, mal dafür. Mal gibt es Studien dagegen, mal dafür. Aber sagt uns dieser Versuch nichts? Sehen wir das Bild vor unseren Augen nicht?

Mag sein, dass eine Maske ein Ersatz für einen Ärmel oder ein Taschentuch ist - wenn man direkt hinein niest. Aber auf Distanz? Über einen Meter? Ist wohl der ultimative Beweis, dass es nichts bringt. Und dass es auch nichts bringt Kinder während des Unterrichts mit Masken sitzen zu lassen.

Aber! Kinder haben keine Wählerstimmen! Mit denen kann man machen was man will! Dies ist der Grund warum die Politik mit ihnen auch macht was sie will!

Und jene die betroffen sind, jene mit den Wählerstimmen, der ultimativen Risikogruppe überhaupt. Besuch erlaubt!

...

