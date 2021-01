Lockdown-Verkündung der Regierung wird auf Sonntag Vormittag verschoben

Bei einem Krisentreffen der Landeshauptleute sollte deshalb mit dem Kanzler eine Art „neuer Lockdown“ beraten werden, den die Regierung nun doch erst am Sonntag verkünden will.

Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober befürchten durch die viel ansteckendere Corona-Mutation eine Mega-Infektionswelle.

Am Samstag um 8 Uhr morgens geht es mit einer Expertenrunde mit Virologen und Wirtschatfswissenschaftern los.

Danach wird die Regierung entscheiden.

Die Bevölkerung soll dann erst am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr über die Entscheidung der Regierung informiert werden.

Archiv: Robert Rieger

Fotos: Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger