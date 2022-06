Unsere Stockerauer Mamanetgruppe hat beim Funturnier mit viel Spaß und Elan erstmals „Ligaluft“ geschnuppert.

Beim Turnier war neben dem Team aus Hirm (Bronze bei der WM in Italien) unter anderem auch ein Team aus Deutschland samt Trainer. Die Stimmung war freundschaftlich. Es wurde gegenseitig angefeuert und mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Bei Mamanet wird Fairplay immer mit einer grünen Karte gewürdigt und so wurde auf Grund des durchgehend fairen Verhaltens der gesamten Teilnehmerinnen der Fairnessaward an alle Gruppen verliehen.

Unsere Mannschaft belegte schließlich den siebten Platz und hat viel bei den einzelnen Spielen gelernt. Wir wissen nun wo wir ansetzen müssen, um uns zu verbessern und freuen uns schon auf das nächste Training. Wir hatten eine Menge Spaß und freuen uns schon auf weitere Gelegenheiten, uns mit anderen zu messen. Wir gratulieren auf diesem Weg auch den Gewinnerinnen aus Hirm.

Wir freuen uns über jede, die bei Interesse in diesem Sommer am Mittwoch von 18:00-20:00 zum Schnuppern auf den Beachvolleyballplatz des Freibades in Stockerau kommt, um so wie wir den Spaß am Sport zu erleben.