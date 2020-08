2. Traismauer Triathlon

Nach dem Vicky Kneissl beim Supaman in Wallsee schnellste Dame und am Ausee in Blindenmarkt Dritte wurde, gab es am 29. August 2020 für den ASV TRIA Stockerau ein mannschaftliches großartiges Ergebnis in Traismauer! Von fünf Startern über die Sprintdistanz schafften es vier unter die ersten drei in der jeweiligen Altersklasse:

Fabian Hatzak – Platz zwei; Daniela Wöber, Helmut Fitz und Marco Wiedersheim belegten jeweils den dritten Platz.

Lavinia Török vervollständigte das Quintett und wurde vierte in ihrer Altersklasse.

Armin Hofmeister und Gerhard Seifritz starteten auf der Olympischendistanz. Armin kam nach 2:29:58 Stunden ins Ziel und wurde sechster in der Altersklasse. Gerhard finishte mit 2:46:18 Stunden als siebenter in der Altersklasse.

Trotz der strengen Auflagen des ÖTRV COVID-19 Präventionskonzept ein Topevent der Bestzeit.