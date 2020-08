daher wieder abgehalten werden. 83 Kinder, aufgeteilt auf die Jahrgänge 2014/15 bis 2008/09 erlebten eine Woche in der die BetreuerInnen Ihr Wissen an die Nachwuchsfußballer weitergaben. Aber auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Sei es dass der ASVÖ-NÖ am Dienstag mit 5 TALENTISSIMO -Stationen zum Mitmachen bzw. zum Überprüfen der eigenen Fähigkeiten vertreten war.

An den Nachmittagen veranstalteten unsere sportlichen Leiter Laufwettbewerbe mit dem Ball.

Es wurde nachher noch Fußball gespielt, ans nach Hause gehen, dachte man nicht.

Am Freitag gab es diesmal eine kleine Abschiedsveranstaltung.

Es gab Nachwuchsspiele mit Mannschaften des SC Columbia Floridsdorf.

Der Präsident des SV Herr Ing. Josef Weber ließ es sich nicht nehmen auch dabeizusein.

Einen Punkt hob Frau Bürgermeister Batoha in Ihrer Ansprache hervor:

"Ohne der Mithilfe eines eingespielten Teams könnte das Sommer Camp nicht so reibungslos und erfolgreich abgehalten werden."