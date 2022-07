Beim zweiten Turnier des UNIQA Hobby Beachvolleyball Cups konnte Veranstalter "Sports und Wellness" in der Langenzersdorfer Seeschlacht vier Teams aus NÖ und Wien im Herren-Bewerb begrüßen.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF (pa). Die Gruppenmatches verliefen teilweise sehr spannend und auf einem guten Hobbysportniveau. Zum Sieger ohne Matchverlust kürte sich das Team Klaus Wagner und Manfred Mittendorfer.

Das dritte Turnier findet am 25. Juli ab 10 Uhr in der Sportanlage Langenzersdorf in der Stowassergasse statt. Anmeldungen sind bis 23. Juli, 19 Uhr, möglich: office@sports-wellness.at, 0676/3328597.

Ergebnisse 2. Turnier: