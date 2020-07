Julia Hinterhuber vom Reitverein Equus Hatzenbach gewinnt den Pegus Risikospringcup in Bad Fischau.

BEZIRK KORNEUBURG | HATZENBACH. Ein dreitätiges Springturnier eröffnete in Bad Fischau-Brunn bei Familie Rösch die Saison der beliebten NÖ Landescups. Hohe Starterzahlen und sehr gute Leistungen in allen Bewerben waren nicht nur für NOEPS (NÖ Perdesportverband) Springreferent Martin Goiser und die Cupsponsoren ein Anlass zur Freude, sondern auch für NOEPS Präsident Gerold Dautzenberg. "Dass wir nun im Juli doch noch in die Springcupsaison starten konnten, habe ich noch vor drei Monaten für nahezu unmöglich gehalten. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit Behörden, Veranstaltern und Reitern ist es aber möglich geworden, Reitsportturniere auch in Coronazeiten abzuhalten."

Mit Risikosprung zum Erfolg

Den Anfang im Cupreigen machte am 24. Juli der mit insgesamt 3000 Euro dotierte PEGUS Risikospringcup, der mit 20 Startern sehr erfolgreich in seine zweite Saison ging. Den Sieg in der ersten Etappe sicherte sich mit einem fehlerfreien Umlauf im Grundparcours und ohne Fehler über dem Risikosprung Julia Hinterhofer vom Reitverein Equus Hatzenbach auf Miami 3. Die Niederösterreicherin war in diesem Cup im Vorjahr in beiden Vorrunden unter den Top 10 zu finden gewesen, ein Spitzenergebnis hatte aber noch gefehlt.

Platz 2 ging an Corina Gallei vom Veranstalterverein Bad Fischau. Sie hatte im Sattel von Querin ebenfalls den mit 15 Punkten dotierten Risikosprung im Anschluss an den Grundparcours fehlerfrei überwunden. Ein Kunststück, dass mit Anna Pfoser auf Coralin (Platz 3), Nicole Werther auf Merlot AMB (Platz 4), Tomasz Trela mit Benema T (Platz 5), Sarah Pfeil mit Cornet's Finest (Platz 6) sowie Fiona Neuretter auf Die Weintanz (Platz 7) nur noch fünf weiteren Paaren gelungen war.

Weitere Ergebnisse

Am 25. Juli wurde es im beliebten ERREPLUS Amateurcup spannend, denn 24 Paare gingen in die 1,15 Meter hohe erste Vorrunde, um sich einen Platz im Finale zu sichern und eine Chance auf den nagelneuen Erreplus Sattel zu haben. Lediglich zwei fehlerfreie Runden gab es zu beklatschen. Die schnellste Zeit hatten Michelle Schuster und Hollenstein von der Ländlichen Reitergruppe Rohrendorf (Bezirk Krems). In fehlerfreien 71,41 Sekunden verwiesen die beiden Fiona Neuretter und Die Weintanz vom Team Semper Salio (Enzesfeld/Bezirk Baden) auf Rang 2. Dritte wurden Sophie Hoffmann und Edisom vom Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten) mit der schnellsten 4-Fehler-Runde (70,83 Sekunden). Insgesamt zehn Platzierte durften sich über wertvolle Sachpreise von Sponsor Günter Keglovits freuen, der selbstverständlich persönlich vor Ort war, um "seinen" Reitern – selbstverständlich mit dem nötigen Abstand – zu gratulieren.

Im mit 5000 Euro dotierten Niederösterreichischen Vereinscup hatten sich zehn Teams aus NÖ Reitvereinen in die Startliste eingetragen. Es galt insgesamt sechs Springbewerbe von 0,95 m bis 1,15 m möglichst fehlerfrei überwinden, um den Sieg für seine jeweils vier bis sechsköpfige Mannschaft nach Hause zu holen. Bad Fischau war zuletzt im Jahr 2018 ein Heimsieg gelungen, 2019 holte ein Team von Michael Rösch Bronze und 2020 wurde es schlussendlich mit insgesamt 8 Fehlerpunkten ganz knapp die Silbermedaille hinter Stössing (Bezirk St. Pölten), die lediglich vier Fehlerpunkte aus allen Bewerben gesammelt hatten. Platz 3 ging an das Team aus St. Pölten-Hart mit 9,25 Fehlerpunkten.

Harmonie zwischen Reiter und Pferd

Der Schoeller Stilspringcup ist von Philip von Schoeller aufgrund seiner Leidenschaft für und den Glauben an Harmonie und Partnerschaft im Turniersport vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen worden war und wurde seit seinem Tod 2008 von seiner Frau Vera Schoeller engagiert weitergeführt. Aus gesundheitlichen Gründen wird 2020 nun aber die letzte Saison dieses Cups sein und umso mehr sorgten die tollen Leistungen der jungen Reiter für Freude. Mit einem Sieg in der Stilspringprüfung (1,15 m) am ersten Cup-Tag, sowie einem Abwurf in der Standardspringprüfung am dritten Tag, sicherte sich Annika Walter von der Ländlichen Reitergruppe Etsdorf (Bezirk Krems) auf Coralle 44 souverän den ersten Vorrundensieg der Saison vor Natalie Gallei und Batida Blue, die für den Veranstalterverein Bad Fischau-Brunn am Start waren. Dritte wurde die Erreplus Amateurcup-Siegerin Michelle Schuster auf Hollenstein (Ländl. Reitergruppe Rohrendorf/Bezirk Krems).