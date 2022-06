Susanne ten Harmsen weiß, wie es auf den Musical- und Dancebühnen läuft. Jetzt haben auch ihre Mädls großartige Erfolge erzielt.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Seit 2019 gibt es die YAMD, die Youth Academy for Musical and Dance, in Korneuburg, Gegründet von Susanne ten Harmsen, selbst ehemalige Musicaldarstellerin. Sie war schon auf den Vereinigten Bühnen Wien, etwa in Tanz der Vampire oder Evita, zu sehen. Jetzt gibt sie ihr Wissen, ihre Liebe zum Tanz und ihre Leidenschaft für Musik an ihre Schüler weiter.

Und diese danken es ihr mit großartigen Erfolgen bei Wettbewerben. So holten Yara Lehner, Theresa Ullram, Vanessa Gabriel, Zoe Mainx, Valerie Singer, Sarah König, Anika Lehner und Rahel de Witt in verschiedensten Formationen drei Österreichische Meistertitel und einen Vizemeister-Titel in Wiener Neustadt. Bei den International Championships der ASDU in Tirol krönten sie das Dancejahr 2022 noch mit zwei Europa- und zwei Europa-Vizemeister-Titeln.

Ein paar Burschen wären toll

Susanne ten Harmsen ist stolz auf ihre Company. Trainiert wird für die Erfolge auch ganz eifrig, zweimal in der Woche zwei Stunden. "Nächstes Jahr werden wir dann aber noch zulegen, weil dann treten wir nicht mehr in der Kinder- sondern in der Junioren-Klasse an."

Derzeit besteht nicht nur die Company, die Wettbewerbe bestreitet, ausschließlich aus Mädchen. "Ich hätte wirklich gerne ein paar Burschen", lacht ten Harmsen und lädt schon jetzt zum Schnuppern ein. Die Möglichkeit dazu bietet sich in der ersten Augustwoche beim "Summerbootcamp" für Anfänger und Fortgeschrittene. "Auch im September gibt es die Möglichkeit zum Schnuppern, alle Infos dafür findet man auf unserer Homepage yamd.at", lädt ten Harmsen ein.