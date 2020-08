Die SG Korneuburg/Stetten sucht für das U12 Obere Playoff 2020/21 Spieler mit Meisterschaftserfahrung.

BEZIRK KORNEUBURG. "Wir haben einen kleinen, feinen Kader. Für kommende Herausforderungen wollen wir aber Verstärkung", erzählt Trainer Rudi Eisler. Lange Zeit herrschte Ruhe auf dem Fußballplatz, Corona hat sämtlichen Trainings und Spielen ein jähes Ende bereitet. "Jetzt trainieren wir aber schon wieder seit zwei Wochen. Ab 18. August geht’s dann im Korneuburger Stadion so richtig los", freut sich Eisler.

Wer also Jahrgang 2009 oder 2010 ist, Vereinserfahrung hat und gerne bei der SG Korneuburg/Stetten mitspielen will, der kann bei Rudi Eisler ein Probetraining vereinbaren: 0664/3585035. Trainiert wird übrigens immer Dienstag und Donnerstag, jeweils von 17:30 bis 19 Uhr, in Korneuburg.