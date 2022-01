Ein traditionsreiches Wiener Familienunternehmen in fünfter Generation hat sich die Gemeinde Sierndorf für ihr Betriebsgebiet in Höbersdorf geangelt. Denn Ende 2022 wird dort die Druckerei Ulrich Etiketten eine neue Zentrale mit angeschlossener Produktionsstätte in Betrieb nehmen, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst weiß. 200 Beschäftigte sollen dann vom alten Standort in Wien-Strebersdorf nach Sierndorf übersiedeln.

BEZIRK KORNEUBURG | HÖBERSDORF. 20 Millionen Euro investiert Ulrich Etiketten in das Projekt, aus dem bis Ende 2022 eine "maßgeschneiderte Fabrik" entstehen soll, wie Geschäftsführer Florian Ulrich betont. Fast 66.000 m2 Grundfläche werden in Höbersdorf verbaut. Im Zuge der Übersiedelung wird die Druckerei – nach eigenen Angaben Marktführer in Österreich bei der Herstellung selbstklebender Etiketten – ihr Sortiment auch erweitern.

Zur Sache: Ulrich Etiketten bedient vorwiegend die Pharma- und Lebensmittelindustrie, aber auch den Chemiesektor und die Kosmetikbranche. 2020 hat das Unternehmen, das rund 1.300 Kunden beliefert, einen Umsatz von 38 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Exportanteil macht 30 Prozent aus, wovon Deutschland und die Schweiz die größten Auslandsmärkte sind.