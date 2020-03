Im Bezirk Korneuburg waren Ende Februar 2.731 Personen arbeitslos vorgemerkt, 1.236 waren Frauen, 1.495 Männer. In Summe um 1,7 Prozent weniger, als Ende Februar 2019.

BEZIRK KORNEUBURG. Auch die Zahl jener Menschen, die derzeit Schulungsangebote in Anspruch nehmen, geht zurück. Derzeit sind es 413, um knapp 19 Prozent weniger, als im Vorjahr. Somit ist die Zahl der Arbeitslosen auch im Februar 2020 deutlich rückläufig. "Sehr erfreulich ist auch, dass das AMS die Dauer der Arbeitslosigkeitsepisoden weiter verkürzen konnte. Ende Februar lagt sie drei Tage unter dem Wert vom Februar 2018, damit war sie sogar niedriger als vor zwei Jahren", analysiert Korneuburgs AMS-Leiter Manfred Nowak.

Am Lehrstellenmarkt standen 34 Lehrstellensuchende – um vier mehr als noch im letzten Jahr – 37 sofort verfügbaren Lehrstellen, auch hier verzeichnet man ein Plus von 17, gegenüber.

Am 29. Februar 2020 gab es insgesamt 457 offene Stellen, um 83 weniger als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der Beschäftigten ist weiterhin konstant im Steigen. Hier verzeichnet man ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.