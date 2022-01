Mit Ende Dezember 2021 waren im Bezirk Korneuburg 2.742 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet. Das sind um 759 oder 21,7 Prozent weniger, als noch Ende Dezember 2020. Gegenüber dem Vormonat verzeichnet man allerdings einen Anstieg um 441 Jobsuchende.

BEZIRK KORNEUBURG. Ein Lichtblick ist jedoch der Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie. Denn mit Stichtag 31. Dezember 2021 gab es 134 Arbeitslose weniger, als noch 2019.

Sorgen bereitet den AMS-Experten jedoch die zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit – eine der schwerwiegendsten Folgen der Pandemie. Und man bereitet sich schon jetzt auf einen womöglich drohenden weiteren Lockdown vor. "Je geringer die Zahl der arbeitslosen Personen am Beginn eines Lockdowns ist, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstandenen Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen", weiß Korneuburgs AMS-Leiterin Jutta Mattersberger. So haben die Beraterinnen und Berater in der Bezirkshauptstadt bereits im Dezember 2021 knapp 1.650 Vermittlungsvorschläge ausgegeben – um 31 Prozent mehr, als noch im Jahr davor.

Es geht aufwärts

Eine erfreuliche Nachricht: 162 Jobsuchende konnten im Dezember ihre Arbeitslosigkeit beenden und 249 freie Stellen und Lehrstellen wurden mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. Zudem konnte im letzten halben Jahr der Höchststand an Langzeitsarbeitslosen von 860 (im März) auf nun 600 Personen gesenkt werden – eine Reduktion von 30 Prozent. Seit April 2021 fanden also 250 Langzeitarbeitslose ihren Weg wieder zurück in den Job.

Neue Chefin für das AMS Korneuburg

18 Jahre lang hat Manfred Nowak das AMS Korneuburg geleitet. Für ihn ging es nun in den wohlverdienten Ruhestand, seine Nachfolgerin ist Jutta Mattersberger.

Sie ist seit 1993 im AMS Korneuburg beschäftigt, wo sie in den ersten Jahren als Reha-Beraterin Personen mit Beeinträchtigungen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützte. 2010 wurde Mattersberger Abteilungsleiterin im Service für Arbeitskräfte, seit 2018 unterstützte sie Manfred Nowak als Stellvertreterin bei der Leitung.

"Die Krise wird uns auch in den kommenden Monaten begleiten. Hier gilt es einerseits, unseren Kundinnen und Kunden und den Betrieben im Bezirk Korneuburg ein stabiler und verlässlicher Partner zu sein, andererseits aber auch, auf das Team zu achten, denn nur gemeinsam werden wir diese Herausforderungen weiterhin stemmen können", liegen für die neue Chefin die wichtigsten Ziele klar auf der Hand.