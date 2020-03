Im September 2019 wurde "Faun Austria" gegründet. Als Teil der Kirchhoffgruppe, Europas größter Müllwagenproduzent, wird man künftig auf einem 10.000 m2 großen Areal bei der Autobahnabfahrt Stockerau Ost Montage- und Servicecenter für Abfallsammel- und Kehrmaschinen sein.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Bevor es jedoch so weit ist, muss gebaut werden. Sind die derzeit elf Mitarbeiter von Geschäftsführer Herbert Utz, alle verfügen über langjährige Erfahrung in der Branche, noch in einer Betriebsstätte in Frauendorf an der Au eingemietet, so wird man Bau und Service von Müllsammel- und Kanalreinigungsfahrzeugen sowie Straßenkehrmaschinen, läuft alles nach Plan, Anfang 2021 nach Stockerau verlegen können. Rund zehn Millionen Euro werden investiert.

Von M-U-T zu Faun

65 Jahre lang hatte das Stockerauer Traditionsunternehmen M-U-T die Lizenzproduktion der Faun-Gruppe inne. Dieser Vertrag lief mit Ende 2019 aus. Mit Faun Austria wird nun "selbst" produziert und serviciert. Von der Lenaustadt aus wird jedoch nicht nur Österreich betreut, sondern auch Ungarn und Slowenien. Mittel- bis langfristig will man rund 150 Fahrzeuge beziehungsweise Aufbauten dafür bauen. Bereits seit Ende 2019 gibt es die ersten Aufträge.

"In Stockerau werden wir rund 50 Arbeitsplätze schaffen", erzählt der geschäftsführende Gesellschafter Herbert Utz. Gefragt sind dann sehr spezialisierte und hochtechnische Ausbildungen, etwa im Bereich der Hydraulik, Elektrotechnik oder Mechatronik.

Herbert Utz und sein Team verfügen über langjährige Erfahrung in Sachen Bau, Montage und Servicierung von Müllsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen.

Schwerpunkt "Service"

"Unser Schwerpunkt wird im After-Sale-Service liegen, das heißt die Wartung und Servicierung der Fahrzeuge und Maschinen", erklärt Utz. Schon jetzt sind drei komplett ausgestattete Werkzeugbusse unterwegs, um direkt vor Ort Hilfe leisten und warten zu können.