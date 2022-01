BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Alle Spenden, die bei Veranstaltungen des Lagerhauses Korneuburg im vergangenen Jahr 2021 von Teilnehmern und Gästen eingegangen sind, wurden nun persönlich an die Allgemeine Sonderschule in Korneuburg übergeben. 1.000 Euro kamen so zusammen – eine Unterstützung für Projekte im neuen Schuljahr. "Wir freuen uns, immer wieder mit ausgewählten Aktionen aktiv im Bezirk Korneuburg Hilfsprojekte unterstützen zu können", sagt Geschäftsführer Leopold Scheibböck.