Die Abteilung Orthopädie und Traumatologie des Landesklinikums Korneuburg hat mit Christoph Holzer einen neuen Leiter bekommen.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG (pa). Holzer studierte an der Karl-Franzens-Universität in Graz Humanmedizin und absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Schwerpunktkrankenhaus Bleicherode in Deutschland. Anschließend erfolgte die Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Klinikum Erfurt. Vor dem Wechsel nach Korneuburg im Jahr 2015 war Holzer als Chefarzt-Stellvertreter und ausbildungsverantwortlicher Oberarzt im Klinikum Blankenhain tätig.

Der neue Primarius kennt sein Fachgebiet von Grund auf, verfügt er doch über langjährige operative Erfahrung, sowohl im Bereich der Orthopädie als auch in der Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie.

"Ich freue mich darauf"

Holzer hat die Leitung in Korneuburg schon im Jänner 2020 interimistisch übernommen. Großen Wert legt er auf eine fundierte Ausbildung des medizinischen Nachwuchses. "Ich freue mich darauf, mit meinem Team die Herausforderungen der Zukunft, die uns gesellschaftlich und medizinisch erwarten, zu meistern", sagt Holzer.