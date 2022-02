Mit Sissi Moormann haben die Silberlöwen im Bezirk Korneuburg eine neue Vorsitzende bekommen.

BEZIRK KORNEUBURG. Siegfried Kruder war knapp 15 Jahre Bezirksvorsitzender der Silberlöwen. Und wie es so schön heißt – man soll gehen, wenn es am schönsten ist – übergab er nun sein Amt an seine bisherige Stellvertreterin Sissi Moormann. Schon bisher arbeitete sich an der Seite Kruders für die regionalen Gewerbepensionisten, organisierte zahlreiche Ausflüge und Besichtigungen. Persönlich hält auch sie seit über 45 Jahren dem Wirtschaftsbund die Treue.