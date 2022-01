Als eine der Bildungseinrichtungen des Österreichischen Bundesheeres, ist das ABC-Abwehrzentrum "Lise Meitner" in Korneuburg für die Grund-, Fort- und Weiterbildung von Offizieren, Unteroffizieren und Chargen im Fachbereich ABC-Abwehr verantwortlich.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG (pa). Diese umfassen den ABC-Schutz, die ABC-Aufklärung, also das Auffinden und Identifizieren von ABC-Gefahrstoffen, die Dekontamination, das Retten und Bergen, etwa nach Erdbeben, oder auch Brandschutz, Wasseraufbereitung nach Umweltkatastrophen (Tsunami), den ABC-Melde- und Auswertedienst sowie die ABC-Fachberatung.

Durchgeführt werden die Ausbildungen in der Lehrabteilung. Im vergangenen Jahr 2021 wurden dort 65 Kurse und Lehrgänge mit insgesamt 580 Kursteilnehmern durchgeführt. Kommen internationale Teilnehmer, wird der Kurs in englischer Sprache abgehalten. Die Lehrgangsdauer selbstvariiert zwischen einer Woche und sechs Monaten.