Am 7. Mai, ab 8:30 Uhr, geht es am Ernstbrunner Bahnhof los

ERNSTBRUNN. Am 7. Mai, ab 8:30 Uhr, findet in Ernstbrunn das mittlerweile 10. Oldtimertreffen auf Schiene & Straße statt. Nach dem Eintreffen der Fahrzeuge beim Bahnhof, gibt es um 9 Uhr ein Platzkonzert, um 10:45 Uhr trifft der Dampfsonderzug aus Wien ein.

Um 11:30 Uhr startet die Traktoren-Parade zum Bauernmarkt Simonsfeld. Um 13:30 Uhr fahren die Pkws und Motorräder zur Classic-Rallye durch die Leiser Berge ab. 15 Uhr Prämierung der Top-Klassiker je Kategorie.

Zusätzliche Highlights: Sonderpostamt, personalisierte Briefmarken, Kinderprogramm, Modelleisenbahnen, Hubschrauberrundflüge, Fahrten am Führerstand der Loks.

von 11:30 bis 16:30 Uhr laufend Shuttle-Busse vom Bahnhof Ernstbrunn zum Bauernmarkt Simonsfeld.