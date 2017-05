24-Stunden-Pflege: Rund um die Uhr gut betreut

10.05.2017, 11:29 Uhr

Margit Hermentin, Gründerin der Pflegevermittlung gutbetreut.at, gibt Tipps zur 24-Stunden-Betreuung.

BEZIRK KORNEUBURG. „Die wichtigsten Qualitätskriterien einer 24-Stunden-Betreuung sind kompetente Betreuungskräfte mit guten Deutschkenntnissen und einem Herz für Menschen“, erklärt Margit Hermentin, die Gründerin und Geschäftsführerin der in Korneuburg beheimateten Pflegevermittlung gutbetreut.at.Und die Pflegeexpertin weiß ganz genau, wovon sie spricht: Motivation und Anstoß für die Gründung von gutbetreut.at war schließlich ihre eigene Großmutter. „Nachdem ich selbst neun Jahre meine Oma zu Hause gepflegt habe und dabei sehr oft an meine eigenen Grenzen gestoßen bin, habe ich Unterstützung von Pflegerinnen gesucht. Da ich damals keine Agentur an meiner Seite hatte, musste ich immer wieder selbst kurzfristig bei Pflegerinnen-Ausfällen einspringen. Dies war oft nicht einfach, vor allem, wenn man Beruf und eigene Familie unter einen Hut bringen muss. Deshalb habe ich nach dem Tod meiner Großmutter selbst eine leistbare Agentur für die 24-Stunden-Betreuung gegründet.“

Eine Herzensangelegenheit

Prompte Hilfe, wenn man selbst oder Angehörige zum Pflegefall werden

Ihre persönlichen Erfahrungen aus den neun Jahren Pflege ihrer Oma gibt die Niederösterreicherin seit der Gründung von gutbetreut.at im Jahr 2012 mit Unterstützung von rund 300 handverlesenen Pflegerinnen mit guten Deutschkenntnissen an Patienten und deren Angehörige weiter. „Mein Herzenswunsch war stets, eine Pflegevermittlung zu gründen, die rund um die Uhr für ihre Patienten und Pflegerinnen da ist, jede Rückmeldung ernst nimmt und auch für die Angehörigen allererste Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema 24-Stunden-Betreuung ist.“Gerade in akuten und plötzlich auftretenden Fällen sorgt Margit Hermentin für die prompte Bereitstellung von Pflegerinnen: „Wenn unsere Eltern und Großeltern plötzlich zum Pflegefall werden, brauchen die Patienten selbst und deren Angehörige schnell Hilfe und Unterstützung. Wir, das Team von gutbetreut.at, bieten ein leistbares und seriöses Rund-um-Service für zu Betreuende an. Dazu gehören die Unterstützung bei Förderansuchen, Kostentransparenz sowie ein nachvollziehbares Verrechnungssystem.“Ein besonderes Anliegen ist Hermentin die individuelle und auf die jeweiligen Bedürfnisse und Notwendigkeiten abgestimmte Auswahl der 24-Stunden-Betreuerin: „Eines unserer Grundprinzipien ist es, dass der Betreuungsbedarf und die Betreuungssituation immer vor Ort erhoben werden. Aus meiner Sicht ist es unseriös, wenn Pflegerinnen von Agenturen zugeteilt werden, ohne je vorher den Patienten gesehen zu haben.“Hermentin setzt bei gutbetreut.at ausschließlich auf gut ausgebildete Pflegekräfte, die zuverlässig sind, die entsprechende Erfahrung mitbringen und eine gute Gesprächsbasis mit älteren Menschen haben: „Unsere oberste Maxime ist es, unseren Patienten den Alltag zu erleichtern und für deren geistige und mentale Fitness zu sorgen – und zwar in ihren eigenen vier Wänden.“